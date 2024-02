Commercial National Aktie: Aufschrei, garantiert!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Commercial National -Pa liegt bei 51,25, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 52, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt, und somit mit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass Commercial National -Pa mit einer Dividende von 9,95 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsbanken (138,55 %) eine niedrigere Ausschüttung aufweist, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da die Differenz 128,59 Prozentpunkte beträgt.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz kann beobachtet werden, dass Commercial National -Pa über einen längeren Zeitraum eine mittlere Diskussionsintensität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Commercial National -Pa in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Fundamental betrachtet ist Commercial National -Pa im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Handelsbanken) aus unserer Sicht unterbewertet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,88 ergibt sich ein Abstand von 73 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 32,94, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.