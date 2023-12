Commercial Metals Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Commercial Metals zeigt sich, dass das Wertpapier aktuell überverkauft ist, da der RSI7 bei 26,03 Punkten liegt. Somit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt an, dass Commercial Metals weder überkauft noch überverkauft ist und wird daher mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Commercial Metals-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Materialien-Sektor liegt Commercial Metals mit einer Rendite von -0,88 Prozent mehr als 16 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche kommt Commercial Metals mit 16,05 Prozent deutlich schlechter weg. Aufgrund dieser Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält sie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Commercial Metals-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 48,66 USD. Der letzte Schlusskurs weicht mit 47,49 USD um -2,4 Prozent ab und entspricht somit einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, beträgt dieser 44,61 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+6,46 Prozent). Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis. Unterm Strich erhält die Commercial Metals-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien zeigt sich eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Commercial Metals in den vergangenen vier Wochen. Daher wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen ist in den letzten Wochen zurückgegangen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe führt.