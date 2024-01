Commercial Metals Aktie: Das macht richtig Spaß!

Der Aktienkurs von Commercial Metals liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") um mehr als 57 Prozent darunter, mit einer Rendite von -0,88 Prozent. Die Branche "Metalle und Bergbau" erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 56,3 Prozent, wobei Commercial Metals mit 57,18 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Commercial Metals nun bei 48,83 USD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 51,83 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +6,14 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 46,33 USD, was einen Abstand von +11,87 Prozent und somit ebenfalls ein "Gut"-Rating ergibt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Gut" vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, zeigt für die Commercial Metals-Aktie derzeit einen RSI-Wert von 43 für die letzten 7 Tage. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen, dass Commercial Metals überverkauft ist, weshalb dieses Wertpapier mit "Gut" eingestuft wird. Die Gesamtanalyse der RSIs führt zu einem "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Da keine Auffälligkeiten im Stimmungsbild festgestellt wurden, wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Die Stärke der Diskussion zeigt jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Commercial Metals daher in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.