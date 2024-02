Commercial Metals Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Der gleitende Durchschnittskurs der Commercial Metals liegt derzeit bei 49,35 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 52,4 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +6,18 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage steht bei 49,83 USD, was einem Abstand von +5,16 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung von "Gut" für die Aktie.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Commercial Metals-Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, basierend auf 1 positiven und keiner negativen Bewertung. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates für Commercial Metals, aber das Kursziel der Analysten liegt bei 65 USD, was einer potenziellen Performance von 24,05 Prozent entspricht. Dadurch wird auch hier eine Bewertung von "Gut" vergeben.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Commercial Metals bei -0,85 Prozent, was mehr als 801 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Metalle und Bergbau" verzeichnet eine mittlere Rendite von 799,79 Prozent, wobei Commercial Metals mit 800,63 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wobei an vier Tagen positive Themen dominierten und an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch die Diskussionen der Anleger über das Unternehmen Commercial Metals waren überwiegend negativ, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment in Bezug auf die Aktie von Commercial Metals.