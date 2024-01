Commercial Metals Aktie: Aus, Aus, Aus!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis über die Zeit gesetzt werden. Der RSI der letzten 7 Tage für die Commercial Metals-Aktie beträgt aktuell 85, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist, und daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage hingegen zeigt eine weniger volatile Situation und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Demnach wird das Wertpapier für den RSI25 als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating.

Die 200-Tage-Linie (GD200) für die Commercial Metals-Aktie liegt derzeit bei 48,79 USD. Da der Aktienkurs selbst bei 48,29 USD aus dem Handel ging, wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ein Niveau von 45,96 USD angenommen, was zu einem "Gut"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Gut".

Die Analyse des Sentiments und des Buzz um Commercial Metals zeigt, dass die Aktie nur eine schwache Aktivität im Netz aufweist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet ebenfalls auf eine negative Veränderung hin, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Commercial Metals in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Von insgesamt 5 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Commercial Metals-Aktie sind 2 Einstufungen "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht", was im Durchschnitt zu einem "Neutral"-Rating führt. Die abgegebenen Kursziele zeigen eine mögliche Steigerung um 18,04 Prozent vom letzten Schlusskurs ausgehend, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Zusammengefasst erhält Commercial Metals von den Analysten somit ein "Gut"-Rating.