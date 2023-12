Commercial International Bank EgyptE Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

In den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie der Commercial Bank - Egypt festgestellt. Daher wird die Aktie neutral bewertet. Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, weder eine Zunahme noch eine Abnahme wurde verzeichnet. Insgesamt erhält die Aktie daher ein neutrales Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für die Commercial Bank - Egypt-Aktie wurde mit 0 bewertet, was als gut eingestuft wird. Auch der RSI25 beläuft sich auf 0, was ebenfalls zu einer guten Bewertung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt führt dieses Bild zu einer guten Gesamtbewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über die Commercial Bank - Egypt diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigte in die positive Richtung und auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es ein vorwiegend positives Interesse der Anleger. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine gute Einschätzung.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Hier ergibt sich eine Abweichung von +12,71 Prozent, was zu einer guten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt ebenfalls über dem letzten Schlusskurs, was zu einem guten Rating führt. Insgesamt erhält die Commercial Bank - Egypt also eine gute Bewertung für die einfache Charttechnik.