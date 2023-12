Commercial International Bank EgyptE Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Die Aktie der Commercial Bank - Egypt hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1,24 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 1,4 USD verzeichnet, was einer Steigerung um 12,9 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1,25 USD wurde übertroffen, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Commercial Bank - Egypt-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In den sozialen Medien wurde die Aktie in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet. Die Anleger-Stimmung wird daher als "Neutral" eingestuft, da in den Kommentaren hauptsächlich negative Themen angesprochen wurden.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 57,14, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 35. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Einstufung vergeben.

Die Dividendenpolitik der Commercial Bank - Egypt schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Handelsbanken. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" aufgrund der großen Differenz von 136,96 Prozentpunkten.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Commercial Bank - Egypt-Aktie, wobei die charttechnische Analyse positiv ausfällt, die Anleger-Stimmung jedoch neutral ist und die Dividendenpolitik als negativ einzustufen ist.