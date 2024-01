Commerce Resources Aktie: Das wird nichts mehr!

Die Commerce-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,13 CAD für den Schlusskurs verzeichnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,12 CAD, was einem Unterschied von -7,69 Prozent entspricht und somit aus charttechnischer Sicht zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,14 CAD liegt mit einem Abstand von -14,29 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, weshalb auch hier eine "Schlecht"-Rating vergeben wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist mit 87,5 Punkten darauf hin, dass die Commerce-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI25 hingegen zeigt weder überkauftes noch überverkauftes Verhalten, wodurch das Wertpapier als "Neutral" eingestuft wird.

Die Stimmung rund um Commerce ist hauptsächlich negativ, aber in den letzten Tagen wurden vor allem neutrale Themen in den sozialen Medien diskutiert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung in Bezug auf die Stimmung führt.

Die Internet-Kommunikation zeigt kaum Veränderungen in der Stimmung der letzten Wochen, weshalb Commerce eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist jedoch rückläufig, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Commerce-Aktie aufgrund der technischen Analyse, des RSI, der Anlegerstimmung und des Buzz mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

