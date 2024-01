Commerce Bancshares Aktie: Das ist Wahnsinn!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Commerce Bancshares -Mo beträgt derzeit 14,35, was 8 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken) von 15 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Dividendenrendite für Commerce Bancshares -Mo beträgt 2,34 Prozent in Bezug auf das Kursniveau, was nur leicht über dem Durchschnitt von 1,66 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität aufweist und daher eine "Schlecht"-Einstufung erhält. Die Rate der Stimmungsänderung entspricht hingegen einem "Neutral"-Wert.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Commerce Bancshares -Mo derzeit bei 50,57 USD, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 53,39 USD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +5,58 Prozent aufgebaut. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt sich ein positiver Trend, was zu einem weiteren "Gut"-Signal führt. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".