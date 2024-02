Commerce Bancshares Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Die Commerce Bancshares -Mo-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 50 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 51,55 USD, was einem Unterschied von +3,1 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 52,91 USD zeigt eine geringe Abweichung (-2,57 Prozent) vom letzten Schlusskurs und führt zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende liegt Commerce Bancshares -Mo mit einer Ausschüttung von 2,1 % unter dem Branchendurchschnitt der Handelsbanken (138,85 %). Die Differenz von 136,76 Prozentpunkten führt zu einer Bewertung von "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv für Commerce Bancshares -Mo waren. Dies führt zu einer heutigen Einschätzung von "Gut".

Die langfristige Analysteneinschätzung für die Aktie der Commerce Bancshares -Mo ist "Neutral", basierend auf 0 Gut-, 3 Neutral- und 0 Schlecht-Einstufungen in den letzten zwölf Monaten. Das mittlere Kursziel liegt bei 55 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 6,69 Prozent ergibt und zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Daher erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" basierend auf den Analystenbewertungen.