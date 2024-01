Commerce Aktie: Was bringt das neue Jahr?

In den letzten Wochen wurde über Commerce in den sozialen Medien eher neutral diskutiert. Die Diskussion war an drei Tagen vor allem positiv und an zwei Tagen überwog die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Commerce konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden, weshalb die Aktie mit "Schlecht" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat in den letzten Wochen abgenommen, sodass insgesamt ebenfalls ein "Schlecht"-Rating vergeben wird.

Die Aktie wird auch auf Basis der technischen Analyse als "Neutral" bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Commerce-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 170,35 USD, während der letzte Schlusskurs bei 173,11 USD liegt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einem "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Commerce 2,24 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Aktie wird daher als eher unrentables Investment bewertet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.