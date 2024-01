Commander Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Die Commander-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 0,08 CAD verzeichnet, was im Vergleich zum aktuellen Kurs von 0,05 CAD eine Abweichung von -37,5 Prozent ergibt. Diese Abweichung führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (0,06 CAD) liegt mit einer Abweichung von -16,67 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment rund um die Commander-Aktie basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und war in den letzten zwei Wochen eher neutral. Überwiegend positive Themen prägten die Diskussion an vier Tagen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Aktuell konzentrieren sich die Anleger jedoch vor allem auf positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält Commander insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Commander liegt aktuell bei 50 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 62,5, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Commander-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Commander-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -43,75 Prozent erzielt, was 32,89 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -10,86 Prozent, und Commander liegt aktuell 32,89 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.