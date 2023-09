CommVault ist zurück!

An der Börse NASDAQ GS notiert die Aktie Commvault am 11.09.2023, 11:25 Uhr, mit dem Kurs von 68.19 USD. Die Aktie der Commvault wird dem Segment "Systemsoftware" zugeordnet.

Commvault haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Für die Commvault sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 2 Buc, 1 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Commvault. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 60 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um -11,87 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 68,08 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Sell". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Hold".

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Commvault beläuft sich mittlerweile auf 64,83 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 68,08 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +5,01 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 71,77 USD. Somit ist die Aktie mit -5,14 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Commvault mit einer Rendite von 17,54 Prozent mehr als 16 Prozent darüber. Die "Software"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -16,51 Prozent. Auch hier liegt Commvault mit 34,05 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.