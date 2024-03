CommVault Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Commvault beträgt das aktuelle KGV 83. Im Vergleich haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Software" im Durchschnitt ein KGV von 55. Somit ist Commvault aus fundamentalen Gesichtspunkten überbewertet, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Commvault beträgt der 7-Tage-RSI 44,85 Punkte, was auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 40,5, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Analysten haben die Aktie der Commvault in den letzten zwölf Monaten mit 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung von "Gut" führt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 0 USD, was zu einer erwarteten Kursentwicklung von -100 Prozent führt und somit eine "Schlecht"-Einstufung ergibt. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Commvault die Einschätzung "Gut".

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Aktie von Commvault im letzten Jahr eine Rendite von 26,1 Prozent erzielt, was 23,84 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" beträgt 3,15 Prozent, wobei Commvault aktuell 22,94 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.