CommVault Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit Aufschluss über überkaufte oder unterkaufte Titel geben kann. Für die Commvault-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 26, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu beträgt der RSI auf 25-Tage-Basis 37,74, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder über- noch unterkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine "Gut"-Rating für die Commvault-Aktie.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Commvault von 99,85 USD als positiv bewertet, da er mit +31,99 Prozent Entfernung vom GD200 (75,65 USD) ein "Gut"-Signal darstellt. Auch der GD50, der bei 88,97 USD liegt und somit einen Abstand von +12,23 Prozent aufweist, signalisiert ein "Gut"-Rating für den Aktienkurs, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie dem Sentiment und Buzz, also der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz, zeigt sich für die Commvault-Aktie ein eher negativer Trend. Die Diskussionsintensität war gering und die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Fundamental betrachtet ist die Commvault-Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Software) überbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 85,44 liegt, während das Branchen-KGV bei 54,98 liegt. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Schlecht"-Empfehlung.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für die Commvault-Aktie, wobei technische Aspekte positiv bewertet werden, während fundamentale und weiche Faktoren eher negativ ausfallen.