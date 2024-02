CommVault Aktie: Das ist Wahnsinn!

Die technische Analyse der Commvault-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 73,37 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 94,73 USD liegt, was einem Unterschied von +29,11 Prozent entspricht. Auf Basis dieses Werts wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (83,73 USD) liegt auch hier der letzte Schlusskurs (+13,14 Prozent Abweichung) über dem Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Commvault-Aktie somit mit einem "Gut"-Rating versehen.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Aktie von Commvault ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 83,65 auf, was 42 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig hohen KGV wird die Aktie als "teuer" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Commvault liegt bei 29,55, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich mit einem Wert von 25 in den überverkauften Bereich, was erneut zu einer "Gut"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Dividende schneidet Commvault im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Software" (2,21 %) mit einer Dividende von 0 % schlechter ab, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.