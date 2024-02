CommVault Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Weitere Suchergebnisse zu "Hensoldt":

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Maßstäbe, um die allgemeine Stimmungslage unter Investoren und Nutzern im Internet zu bewerten. Bei der Analyse der Aktie von Commvault haben wir festgestellt, dass die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ein eher neutrales und schlechtes langfristiges Stimmungsbild widerspiegeln. Die Diskussionsintensität war mittelmäßig, was zu einer neutralen Bewertung führt, während die Rate der Stimmungsänderung eher negativ war, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Commvault diskutiert, jedoch hat sich das Interesse in den letzten ein bis zwei Tagen auf negative Themen verlagert, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Commvault in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +30,31 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Software"-Branche erzielt. Im Sektorvergleich liegt die Aktie jedoch 554,62 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Analysten haben der Aktie von Commvault in den letzten zwölf Monaten insgesamt eine positive Einstufung gegeben, was zu einer guten langfristigen Einschätzung führt. Obwohl es im letzten Monat keine Analystenupdates gab, wird das Kursziel für die Aktie im Mittel bei 0 USD gesehen, was einer erwarteten Kursentwicklung von -100 Prozent entspricht, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich aus der Bewertung von Analysten und den langfristigen Stimmungsbildern eine insgesamt gute Einschätzung für die Aktie von Commvault.