CommVault Aktie: So kann es weitergehen!

Gemäß der Analystenbewertung erhielt Commvault in den letzten zwölf Monaten insgesamt 3 Bewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers liegt dabei bei "Gut", bestehend aus 2 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Commvault. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 60 USD ergibt sich ein Abwärtspotential von -23,16 Prozent, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Somit erhält das Unternehmen insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zur "Software"-Branche verzeichnete Commvault in den letzten 12 Monaten eine Performance von 11,67 Prozent, was einer Outperformance von +12,56 Prozent im Branchenvergleich entspricht. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Performance bei 13,21 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Auswertung der Stimmungsänderung der Anleger zeigt, dass die Stimmungslage im letzten Monat zunehmend getrübt war, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität blieb jedoch neutral. In der technischen Analyse erhält die Commvault-Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs sowohl über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch über dem der letzten 50 Handelstage liegt.

Somit ergibt sich für Commvault insgesamt eine gemischte Bewertung, mit positiven Entwicklungen in der Performance, aber auch negativen Aspekten im Hinblick auf die zukünftige Kursentwicklung.