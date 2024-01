CommVault Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Die Analysteneinschätzung für die Aktie von Commvault zeigt, dass von insgesamt 18 Analysten 2 eine positive Bewertung abgaben, während 1 neutral blieb und keiner die Aktie als schlecht einstufte. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 60 USD, was einer Abwärtsentwicklung von 20,31 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie derzeit als neutral bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Commvault liegt bei 82,61, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und daher als schlecht eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 46, was auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als schlecht bewertet.

Die Stimmung in den sozialen Medien und unter den Marktteilnehmern war überwiegend positiv gegenüber Commvault, mit acht positiven und einem negativen Tag in den letzten Tagen. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Commvault daher eine gute Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Verglichen mit anderen Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" und der Branche "Software" liegt die Rendite der Commvault in den letzten 12 Monaten jeweils über dem Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Insgesamt zeigen die Analysen eine gemischte Bewertung der Commvault-Aktie, wobei die Stimmung der Anleger und die Branchenvergleiche positiv ausfallen, während der RSI auf eine überkaufte Situation hindeutet.