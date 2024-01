CommVault Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Commvault, ein Unternehmen im Softwarebereich, weist im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine niedrigere Dividende von 0 % auf, während der Durchschnitt in der Branche bei 2,25 % liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht".

Die Stimmung unter den Anlegern zeigt sich jedoch positiv, wie eine Analyse der sozialen Plattformen ergab. Die Kommentare über Commvault waren überwiegend positiv, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert. Dadurch erhält die Aktie die Einstufung "Gut" bezüglich der Stimmung.

In Bezug auf den Aktienkurs konnte Commvault in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 11,67 % erzielen, während ähnliche Aktien in der Softwarebranche im Durchschnitt nur um 10,74 % gestiegen sind. Somit ergibt sich eine Outperformance von +0,93 % im Branchenvergleich für Commvault. Im Vergleich zum Sektor "Informationstechnologie" lag die Rendite von Commvault um 2,47 % über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen bei Commvault. Die Diskussionsintensität hat deutlich abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Dagegen zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung für Commvault.