CommScope Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Die Bewertung einer Aktie basiert nicht nur auf harten Fakten, sondern auch auf weichen Faktoren wie dem Sentiment und dem Buzz in der Online-Kommunikation. Im Fall von Commscope hat die Diskussionsintensität in den letzten Monaten nur wenig Aktivität gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was die Gesamtbewertung von Commscope auf "Schlecht" festlegt.

Von fundamentaler Seite betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Commscope bei 16,36, was unter dem Branchendurchschnitt von 46,08 liegt. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft.

Im Hinblick auf die Dividendenpolitik schüttet Commscope niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen aus der Branche ergibt sich eine Underperformance von -73,71 Prozent in den letzten 12 Monaten. Im Vergleich zur Branche "Kommunikationsausrüstung" ist dies eine Unterperformance von -72,82 Prozent. Auch im Vergleich zum Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite 82,94 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Commscope ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.