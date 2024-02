CommScope Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Commscope: Bewertung und Analyse

Die Commscope-Aktie weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 11569,63 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Kommunikationsausrüstung" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 11569 Prozent. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Commscope beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 85 Punkte, was auf eine Überkauftheit hinweist. Daher wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder Überkauftheit noch Überverkauftheit an und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Commscope eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Commscope-Aktie betrachtet, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des letzten 200 Handelstagen beträgt 3,23 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1,96 USD liegt, was einer Abweichung von -39,32 Prozent entspricht. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs von 2,4 USD unter dem gleitenden Durchschnitt (-18,33 Prozent Abweichung). Daher erhält die Aktie in beiden Fällen ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt Commscope mit einer Rendite von -72,21 Prozent mehr als 72 Prozent darunter. In der "Kommunikationsausrüstung"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -3,83 Prozent, wobei Commscope mit 68,38 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.