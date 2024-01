CommScope Aktie: Das liegt auf Eis

Der Relative Strength Index (RSI) für die Commscope-Aktie zeigt eine überkaufte Situation mit einem Wert von 96,97 an. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist hingegen einen Wert von 33 auf, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie eine Bewertung von "Schlecht".

Bei einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,36 liegt die Commscope-Aktie unter dem Branchendurchschnitt von 46,54, was auf eine Unterbewertung hinweist. Aufgrund fundamentaler Kriterien erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 3,67 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 2,47 USD liegt, was zu einer negativen Abweichung von -32,7 Prozent führt. Dies ergibt eine "Schlecht"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage beträgt 2,11 USD, was über dem letzten Schlusskurs liegt und somit eine "Gut"-Bewertung ergibt. Die einfache Charttechnik führt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung.

In den sozialen Medien wurde Commscope in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Die insgesamt gemessene Anleger-Stimmung führt daher zu einer "Neutral"-Einstufung.