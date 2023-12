CommScope Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien, da er die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Der RSI der Commscope-Aktie der letzten 7 Tage beträgt 21 und weist darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der RSI der letzten 25 Tage (28,69) zeigt, dass die Aktie überverkauft ist und erhält ebenfalls eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating für Commscope nach der RSI-Bewertung.

Im Vergleich zur "Kommunikationsausrüstung"-Branche hat die Commscope-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -70,89 Prozent gezeigt, während vergleichbare Aktien im Durchschnitt nur um -2,82 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Aktie mit einer Performance von -73,71 Prozent deutlich hinter dem Durchschnitt von 4,45 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Stimmungsbild zu Commscope hat sich in den letzten Wochen positiv verändert, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt. Auch die erhöhte Aufmerksamkeit über das Unternehmen wird positiv bewertet und führt zu einer weiteren "Gut"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher auch für diese Stufe ein "Gut"-Rating für Commscope.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Kurs der Commscope-Aktie von 2,73 USD derzeit +37,19 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf -29,82 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" bewertet.