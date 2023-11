CommScope Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Weitere Suchergebnisse zu "Geely Automobile":

Der Durchschnitt des Schlusskurses der Commscope-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 5,19 USD. Der letzte Schlusskurs (2,46 USD) weicht somit um -52,6 Prozent ab, was eine "Schlecht"-Bewertung gemäß der technischen Analyse bedeutet. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 3,17 USD unter dem gleitenden Durchschnitt, was einer Abweichung von -22,4 Prozent entspricht. Aufgrund dieser kurzfristigen Basis erhält die Commscope-Aktie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating in der Charttechnik.

Eine Analyse der Diskussionen in sozialen Medien ergibt ein überwiegend positives Bild der Anlegerstimmung zu Commscope. In den letzten Tagen gab es 11 Tage lang vor allem positive Diskussionen, während es keine negativen gab. An drei Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Commscope von der Redaktion ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung insgesamt.

Auf langfristiger Basis wird die Aktie der Commscope von Analysten als "Gut"-Titel eingeschätzt. Von insgesamt 18 Analysten wurden 2 Bewertungen als "Gut" und 2 als "Neutral" abgegeben. Es liegen keine Updates aus dem letzten Monat vor. Die Analysten erwarten ein Kursziel von 11 USD, was einer Erwartung von 347,15 Prozent entspricht. Aufgrund all dieser Analystenbewertungen erhält die Commscope-Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Commscope-Aktie liegt bei 16. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche (KGV von 43,66) liegt die Aktie deutlich unter dem Durchschnitt (ca. 63 Prozent). Daher wird die Commscope-Aktie aufgrund fundamentaler Kriterien als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.