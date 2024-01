CommScope Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Commscope erhält gemischte Analystenbewertungen, wie aus den Daten der letzten zwölf Monate hervorgeht. Insgesamt haben zwei Analysten das Wertpapier bewertet, wobei beide Bewertungen als "Gut" eingestuft wurden. Es gab keine Updates in den letzten 30 Tagen. Die durchschnittliche Kursprognose für Commscope liegt bei 12 USD, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial von 354,55 Prozent vom letzten Schlusskurs von 2,64 USD bedeutet. Dies führt zu einer Gesamtempfehlung von "Gut".

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, obwohl negative Themen über das Unternehmen in den Gesprächen der Anleger an Bedeutung gewonnen haben. Die Redaktion bewertet daher das Anleger-Sentiment als "Neutral".

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet Commscope im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Kommunikationsausrüstung keine Dividende aus, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt.

Aktien von Commscope haben in den letzten zwölf Monaten im Vergleich zum Sektor "Informationstechnologie" eine Rendite von -73,71 Prozent erzielt, was mehr als 82 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Kommunikationsausrüstung"-Branche liegt die Rendite von Commscope mit -1,99 Prozent um 71,72 Prozent niedriger. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie.