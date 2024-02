CommScope Aktie: Was geht denn hier ab?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator, um die Stimmung einer Aktie einzuschätzen. In den letzten Tagen war besonders die Aktie von Commscope ein Thema in den sozialen Medien. Dabei wurden überwiegend positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Commscope in den letzten 12 Monaten eine Performance von -73,02 Prozent erzielt. Im Branchenvergleich der "Kommunikationsausrüstung" ist dies eine Underperformance von -68,47 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Auch im Sektorvergleich der "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Commscope mit -653,42 Prozent unter dem Durchschnitt. Insgesamt führt diese Unterperformance zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende schüttet Commscope im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Kommunikationsausrüstung" (11349,15 %) keine Dividende aus, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse ergibt ebenfalls ein "Schlecht"-Rating. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Commscope-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 3,41 USD, während der letzte Schlusskurs bei 2,21 USD liegt (-35,19 Prozent Unterschied). Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der Schlusskurs (2,34 USD) unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,56 Prozent Abweichung). Somit erhält die Commscope-Aktie auch in der technischen Analyse ein "Schlecht"-Rating.

Zusammenfassend ergibt sich also bei der Analyse der Anleger-Stimmung, des Aktienkurses, der Dividende und der technischen Analyse insgesamt eine Bewertung als "Schlecht".