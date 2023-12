CommScope Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Commscope beträgt derzeit 16 und liegt damit deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 45,88 für Kommunikationsausrüstungsunternehmen. Dies bedeutet, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Relative Strength-Index (RSI) der Commscope ein gutes Signal mit einem Wert von 30, was auf eine mögliche Überverkaufssituation hindeutet. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, ergibt eine neutrale Einschätzung mit einem Wert von 37,69. Insgesamt wird die technische Bewertung als "Gut" eingestuft.

Was die Wertentwicklung betrifft, hat die Aktie von Commscope im letzten Jahr eine Rendite von -77,04 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Technologieunternehmen eine Unterperformance von 84,17 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Unternehmen aus der Kommunikationsausrüstungsbranche beträgt 23,48 Prozent, was bedeutet, dass Commscope 100,52 Prozent unter diesem Wert liegt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene als "Schlecht" bewertet.

Ebenso fällt die Dividendenrendite von Commscope mit 0 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 11651,5 Prozent äußerst niedrig aus, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.