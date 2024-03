CommScope Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Commscope mit guten Fundamentaldaten und Analysteneinschätzungen

Commscope weist derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,36 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 79 Prozent liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die technische Analyse zeigt, dass die Relative Strength Index (RSI) der Commscope derzeit mit einem Wert von 20 als überverkauft gilt. Auf Basis des RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich jedoch ein Wert von 62, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Commscope in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -74,12 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche gezeigt. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 78,59 Prozent deutlich zurück. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die langfristige Analysteneinschätzung für die Aktie der Commscope wird insgesamt als "Gut" bewertet. Von insgesamt 18 Analysten waren die Bewertungen wie folgt: 1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. Obwohl keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, erwarten die Analysten im Durchschnitt ein Kursziel von 11 USD, was einer Erwartung von 653,42 Prozent entspricht und somit ebenfalls eine "Gut"-Einstufung erhält.

Insgesamt zeigen die Fundamentaldaten und die Analysteneinschätzungen, dass Commscope solide ist und aus verschiedenen Perspektiven eine positive Bewertung erhält.