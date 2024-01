CommScope Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Im Fall von Commscope wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 zeigt, dass Commscope weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 hingegen deutet darauf hin, dass Commscope überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Zwei Analystenbewertungen für die Commscope-Aktie ergaben jeweils eine "Gut"-Bewertung, während keine neutralen oder schlechten Bewertungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 12 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 337,96 Prozent darstellt. Insgesamt erhält Commscope daher eine "Gut"-Empfehlung.

Das Sentiment in den sozialen Medien zeigt eine Zunahme an negativen Kommentaren über Commscope, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Aktie erhält auch aufgrund der abnehmenden Aufmerksamkeit ein "Schlecht"-Rating.

Im Branchenvergleich liegt die Performance von Commscope deutlich unter dem Durchschnitt sowohl des gesamten Technologiesektors als auch der Branche "Kommunikationsausrüstung". Dadurch erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.