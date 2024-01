ComfortdelgrorationADR Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Valeo":

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse eingesetzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrückgänge erfahren, während bei überverkauften Wertpapieren eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Comfortdelgro heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 14,29 Punkten, was darauf hinweist, dass Comfortdelgro überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI ist weniger volatil im Vergleich. Auch auf 25-Tage-Basis ist Comfortdelgro überverkauft (Wert: 25), wodurch die Aktie auch für den RSI25 eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält das Comfortdelgro-Wertpapier also ein "Gut"-Rating in diesem Bereich.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Comfortdelgro verläuft derzeit bei 1,25 SGD. Da der Aktienkurs selbst bei 1,43 SGD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +14,4 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Gut". Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 1,35 SGD weist die Comfortdelgro-Aktie eine Differenz von +5,93 Prozent auf und signalisiert somit ebenfalls "Gut". Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach insgesamt "Gut".

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unsere Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen aufgegriffen haben. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Industrie-Sektor hat die Comfortdelgro-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 17,08 Prozent erzielt, was 22,12 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Straße und Schiene" beträgt -5,17 Prozent, und Comfortdelgro liegt aktuell 22,25 Prozent darüber. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut" bewertet.