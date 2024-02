Comfortdelgro-Anleger wird’s freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "ComfortDelGro":

Die Diskussionen über Comfortdelgro auf den sozialen Medien geben einen klaren Einblick in die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten beiden Wochen häuften sich die positiven Meinungen und Kommentare zu dem Unternehmen. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" bewertet werden kann. Allerdings ergibt sich auch ein schlechtes Handelssignal, was letztendlich zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie führt. Alles in allem ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Comfortdelgro in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Comfortdelgro liegt der RSI auf 7-Tage-Basis bei 60 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt an, dass Comfortdelgro weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Comfortdelgro mit einem Wert von 22,1 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Straße und Schiene", was die Aktie als "günstig" erscheinen lässt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 22 Prozent erzielt, was 31,42 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich der Branche "Straße und Schiene" liegt Comfortdelgro aktuell 34,33 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit einem "Gut".