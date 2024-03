Comfortdelgro Aktie: Das war nur der Anfang!

Weitere Suchergebnisse zu "Philips Electronics":

Die Aktie von Comfortdelgro schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von Straße und Schiene. Mit 3,35 % im Vergleich zu 8,09 % liegt der Unterschied bei 4,74 Prozentpunkten. Daher wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In fundamentalen Aspekten wird die Aktie von Comfortdelgro mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,21 bewertet. Dies liegt 65 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Straße und Schiene", die mit 46,44 bewertet werden. Die Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und erhält daher die Einstufung "Gut".

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Comfortdelgro derzeit auf 1,3 SGD, während die Aktie selbst einen Kurs von 1,37 SGD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +5,38 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 1,39 SGD, was einer Distanz von -1,44 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Gut".

Die Anlegerstimmung zeigt laut Diskussion in den sozialen Medien eine überwiegend positive Einstellung gegenüber Comfortdelgro. Die Diskussion drehte sich in den letzten Tagen hauptsächlich um positive Themen, und es gab keine negativen Diskussionen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Comfortdelgro daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Insgesamt wird Comfortdelgro in Bezug auf die Dividenden, fundamentale und technische Analyse sowie die Anlegerstimmung positiv bewertet.