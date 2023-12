Comfortdelgro Aktie: Das ist einfach klasse!

Weitere Suchergebnisse zu "ComfortDelGro":

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Aktuell liegt der RSI der Comfortdelgro bei 62,5, was als "Neutral" bewertet wird, da die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Eine erweiterte Berechnung zeigt, dass der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bei 42 liegt, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Comfortdelgro ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen wurden vor allem positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu der Gesamtbewertung "Gut" führt.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Comfortdelgro mittlerweile auf 1,24 SGD, während der aktuelle Kurs bei 1,38 SGD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +11,29 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50, der für die vergangenen 50 Tage einen Stand von 1,33 SGD aufweist, führt zu einer Bewertung als "Neutral" mit einem Abstand von +3,76 Prozent. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut" in der technischen Analyse.

Im Branchenvergleich erzielte Comfortdelgro in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 17,08 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Straße und Schiene"-Branche, die im Durchschnitt um -7,94 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Outperformance von +25,02 Prozent. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -5,78 Prozent verzeichnete, übertrifft Comfortdelgro diesen Durchschnittswert um 22,86 Prozent. In beiden Bereichen führt die Überperformance zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.