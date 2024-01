Comfortdelgro Aktie: Was für ein Erfolg!

Weitere Suchergebnisse zu "ComfortDelGro":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit kann eine Einschätzung getroffen werden. Der RSI der letzten 7 Tage für die Comfortdelgro-Aktie beträgt aktuell 16, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen eine weniger volatile Entwicklung und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auf dieser Basis wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft eingestuft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für Comfortdelgro.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um Comfortdelgro. Auf dieser Grundlage wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft, was darauf hindeutet, dass die Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Comfortdelgro in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Grundlage ebenfalls mit einem "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse der Comfortdelgro-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen zeigt einen Durchschnitt von 1,25 SGD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 1,42 SGD, was einem Unterschied von +13,6 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 1,35 SGD über dem gleitenden Durchschnitt (+5,19 Prozent), was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Comfortdelgro-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.