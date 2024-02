Comfort USA Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Die Aktie der Comfort Usa wurde von Analysten aus Research-Abteilungen in den letzten zwölf Monaten mit verschiedenen Einstufungen bewertet. Dabei wurden 1 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vergeben, was zu einer langfristigen Einstufung von "Neutral" führt. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Comfort Usa. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 166 USD, während der letzte Schlusskurs bei 248,5 USD lag. Dies deutet auf eine erwartete Kursentwicklung von -33,2 Prozent hin, was als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten die Einschätzung "Neutral" für die Aktie der Comfort Usa.

Um die aktuelle Über- oder Unterkauflage eines Wertpapiers zu beurteilen, wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet. Der 7-Tage-RSI für Comfort Usa liegt bei 27,7 Punkten, was auf eine Überverkauflage hinweist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch weder eine Über- noch eine Unterkauflage, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Comfort Usa somit eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Die Dividendenrendite von Comfort Usa beträgt derzeit 0,54 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 17,03 % im Bereich "Bauwesen". Diese Differenz von 16,49 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividendenrendite.

In der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtiger Indikator betrachtet. Das KGV von Comfort Usa liegt bei 25,27, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 31,79 im Bereich "Bauwesen". Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft, da sie unterbewertet ist.

