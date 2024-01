Comfort USA Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten eine gemischte Einschätzung für Comfort Usa abgegeben, mit 1 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 166 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 195,89 USD eine mögliche negative Entwicklung um -15,26 Prozent bedeuten würde. Insgesamt erhält die Aktie somit eine neutrale Empfehlung.

Im Branchenvergleich hat Comfort Usa in den letzten 12 Monaten eine Performance von 79,62 Prozent erzielt, was jedoch im Vergleich zum Durchschnitt der "Bauwesen"-Branche eine Underperformance von -2225,34 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite von Comfort Usa mit 1304,18 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Comfort Usa derzeit als überkauft eingestuft wird, was zu einer negativen Einschätzung führt. Auch in Bezug auf die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien erhält die Aktie eine schlechte Bewertung aufgrund einer Verschlechterung des Stimmungsbildes und einer Reduktion der Kommunikationsfrequenz in den letzten vier Wochen. Daher wird Comfort Usa insgesamt mit einem negativen Rating bewertet.