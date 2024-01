Comet Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Weitere Suchergebnisse zu "Comet":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Bei Comet liegt der RSI bei 82,95, was als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 beträgt 45,63, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Schlecht".

In Bezug auf Dividenden schüttet Comet derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Elektronische Geräte und Komponenten. Die Differenz beträgt 0,36 Prozentpunkte (1,98 % gegenüber 2,34 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Neutral" führt.

In der technischen Analyse ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses eine positive Bewertung für Comet. Der GD200 beträgt 224,77 CHF, während der Aktienkurs bei 249,2 CHF liegt, was einer Abweichung von +10,87 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Der GD50 beträgt 232,38 CHF, was einer Abweichung von +7,24 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt erhält Comet somit in diesem Bereich ein Rating von "Gut".

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden ebenfalls untersucht. Comet zeigt eine durchschnittliche Aktivität und eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit für Comet in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".