Comerica Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Die Aktie von Comerica hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -19,56 Prozent erzielt, was 30,48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 10,91 Prozent im Finanzsektor liegt. Dies ergibt eine mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Handelsbanken" von 0,99 Prozent, wobei Comerica aktuell 20,55 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Comerica ist ebenfalls negativ, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Tagen dominierten besonders negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Allerdings ergibt eine Analyse der sozialen Medien 8 positive und 0 negative Signale, was zu einer "Neutral" Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Comerica liegt bei 42,67, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 28 eine überverkaufte Situation an, was mit "Gut" eingestuft wird.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Comerica bei 44,22 USD, was als "Gut" eingestuft wird. Der Abstand des Aktienkurses von 56,29 USD zu dieser Linie beträgt +27,3 Prozent. Ebenso zeigt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage einen positiven Abstand von +23,01 Prozent, was zu einem weiteren "Gut"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher auf Basis der technischen Analyse die Gesamtbewertung "Gut".