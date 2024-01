Comerica Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten neun Mal eine positive Einschätzung, vier Mal eine neutrale Einschätzung und zweimal eine negative Bewertung für die Comerica abgegeben. Langfristig erhält der Titel daher von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Comerica vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 56,5 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 6,19 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 60 USD, was als positive Bewertung angesehen wird. Insgesamt ergibt sich damit für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Comerica mit 7,17 % unter dem Branchendurchschnitt, was zu einem geringeren Ertrag von 131,64 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens.

Aus technischer Sicht erhält die Comerica-Aktie positive Bewertungen, da der aktuelle Kurs deutlich über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 und 50 Handelstage liegt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Die Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene daher als "Schlecht" eingestuft werden kann. Die Redaktion filterte auch berechenbare Signale heraus und fand 7 positive und keine negativen Signale, was zu einer positiven Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Neutral"-Einstufung.