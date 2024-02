Comerica Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

In den vergangenen zwölf Monaten haben insgesamt 14 Analysten ihre Bewertungen zur Comerica-Aktie abgegeben. Davon waren 8 Bewertungen "Gut", 4 "Neutral" und 2 "Schlecht". Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating für die Comerica-Aktie. Im letzten Monat wurden keine Analystenupdates zu Comerica veröffentlicht. Die durchschnittliche Kursziel-Einschätzung der Analysten beläuft sich auf 58,93 USD, was bedeutet, dass das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 18,95 Prozent hat, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 49,54 USD. Daher wird die Aktie als "Gut" empfohlen und erhält insgesamt ein "Gut"-Rating für diesen Analysepunkt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnittsschlusskurs der letzten 200 Handelstage bei 46,54 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 49,54 USD (+6,45 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs für den 50-Tages-Durchschnitt (53,41 USD) unter dem gleitenden Durchschnitt (-7,25 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Comerica-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

In fundamentalen Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Comerica mit einem Wert von 7,82 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dieser Abstand beträgt aktuell 76 Prozent im Vergleich zum durchschnittlichen KGV der Branche "Handelsbanken" von 32. Aufgrund des niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher auf fundamentaler Basis ein "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Comerica wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt bei 53,37 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist (Wert: 56,47), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Comerica-Aktie somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.