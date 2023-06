Comerica Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Der Comerica-Kurs wird am 16.06.2023, 09:58 Uhr an der Heimatbörse New York mit 42.88 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Regionalbanken".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Comerica einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Comerica jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 17 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Comerica-Aktie sind 11 Einstufungen "Buy", 3 "Hold" und 3 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Comerica vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 68,59 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (42,88 USD) ausgehend um 59,95 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Comerica von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

2. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Comerica-Aktie beträgt dieser aktuell 61,16 USD. Der letzte Schlusskurs (42,88 USD) liegt damit deutlich darunter (-29,89 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Comerica somit eine "Sell"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Dieser beträgt aktuell 40,09 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+6,96 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Comerica ergibt, die Aktie erhält eine "Buy"-Bewertung. In Summe wird Comerica auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Hold"-Rating versehen.

3. Anleger: Die Diskussionen rund um Comerica auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit gibt es keine klare Richtung in der Kommunikation. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Hold" einzustufen. Schließlich lassen sich im zurückliegenden Zeitraum auf dieser Ebene auch drei Handelssignale ermitteln. Das Bild ergibt 3 Buy- und 0 Sell-Signal. Dieses Ergebnis führt letztlich zu einer Einstufung als "Buy" Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Comerica sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Hold" angemessen bewertet.