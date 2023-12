Comerica Aktie: Die Bären zittern!

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten insgesamt 9 Kaufempfehlungen, 4 Halteempfehlungen und 2 Verkaufsempfehlungen für die Comerica ausgesprochen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Comerica liegt bei 60 USD, was einer potenziellen Kurssteigerung von 6,06 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut".

Die Dividendenrendite von Comerica liegt bei 7,17 Prozent, was 131,49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für Handelsbanken liegt. Daher wird die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft und erhält eine Bewertung von "Schlecht" von der Redaktion.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Handelsbanken-Branche hat die Comerica in den letzten 12 Monaten eine Performance von -19,56 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 1,08 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -20,64 Prozent im Branchenvergleich und zu einer Unterperformance von 30,5 Prozent im Sektorvergleich, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz erhält die Comerica eine "Neutral"-Einschätzung für die Diskussionsintensität und eine "Gut"-Einstufung für die Rate der Stimmungsänderung. Insgesamt wird die Comerica als "Gut"-Wert eingestuft.