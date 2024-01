Comerica Aktie: Alles unter Kontrolle?

Die Dividendenrendite von Comerica liegt derzeit bei 7,17 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer negativen Einschätzung ihrer Dividendenpolitik. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von Comerica bei -19,56 Prozent, was mehr als 31 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch in Bezug auf die mittlere Rendite der "Handelsbanken"-Branche in den vergangenen 12 Monaten liegt Comerica deutlich darunter. Somit erhält die Aktie auch in dieser Kategorie eine negative Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Comerica-Aktie sowohl im längerfristigen 200-Tage-Durchschnitt als auch im kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt eine positive Bewertung erhält. Der letzte Schlusskurs liegt jeweils über dem gleitenden Durchschnitt, was auf einen positiven Trend hindeutet.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ über Comerica diskutiert. Obwohl in den letzten ein oder zwei Tagen vermehrt positive Themen im Vordergrund standen, wird die Aktie insgesamt neutral bewertet. Automatische Analysen der Kommunikation zeigen, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen.

Insgesamt erhält Comerica auf Basis der Dividendenrendite, der Branchenvergleiche, der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments gemischte Bewertungen.