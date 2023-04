Comeback der Technologie-Aktien

Liebe Leser,

letzte Woche endet das erste Quartal 2023. Für uns eine willkommene Gelegenheit, um zurückzublicken und ein erstes Zwischenfazit zu ziehen. Denn es war beileibe kein einfaches Quartal. So jährte sich der Krieg in Osteuropa, wackelte die systemrelevante Schweizer Bank Credit Suisse und verdüsterten sich einige wichtige Konjunktur-Indikatoren. Obgleich der Börsenhimmel alles andere als wolkenlos ist und wir an der ein oder anderen Stelle Einbußen hinnehmen mussten, kann unter dem Strich ein positives Fazit zum ersten Quartal 2023 gezogen werden. Denn das erste Quartal war auch ein Hoffnungsbringer. Die Lieferkettenengpässe ließen nach, die Ausblicke führender Konzerne auf das Geschäftsjahr 2023 sind besser als angenommen werden musste und die US-Technologie-Börse Nasdaq schaffte einen Zugewinn von über 18%. Ein...