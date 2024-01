Come Sure im Check!

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Come Sure liegt aktuell bei 8,18 und ist damit 81 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt von 42 im Bereich Behälter & Verpackung. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und deshalb eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der Come Sure liegt bei 50, was darauf hindeutet, dass die Situation weder als überkauft noch als -verkauft betrachtet wird. Daher wird der RSI als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt jedoch bei 85, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird.

Die Anleger-Stimmung bei Come Sure in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende weist Come Sure eine Dividendenrendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Behälter & Verpackung einen geringeren Ertrag von 5,9 Prozentpunkten bedeutet. Aufgrund dieser niedrigeren Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine Bewertung von "Schlecht".

Insgesamt zeigt sich, dass Come Sure in verschiedenen Bereichen gemischte Bewertungen erhält, mit einer Unterbewertung der Aktie, einer neutralen Anleger-Stimmung und einer schlechten Dividendenpolitik.