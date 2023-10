Comcast: Das wahre Kursziel beträgt 46,41 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Comcast":

Die Comcast-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel liegt bei 46,41 EUR und ist somit um +10,67% höher als der aktuelle Kurs.

• Comcast: Verzeichnete einen Rückgang von -1,16% am 29.09.2023.

• Comcast hat ein mittelfristiges Kursziel von 46,41 EUR.

• Das Guru-Rating für Comcast bleibt mit einem Wert von 4,06 unverändert.

Am gestrigen Handelstag verlor die Aktie von Comcast an Wert und notierte um -1,16%. In den letzten fünf Tagen fiel sie insgesamt um -1,18%, was auf eine pessimistische Marktstimmung hinweist.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie beträgt laut Bankanalysten durchschnittlich 46,41 EUR. Wenn dieses Ziel erreicht wird, würde sich ein Potenzial für Investoren in Höhe von +10,67% eröffnen. Allerdings sind nicht alle Analysten gleichermaßen optimistisch nach dem...