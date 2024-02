Comcast löst Jubelsturm aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Comcast":

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Comcast in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität und Häufigkeit der Diskussionen über eine Aktie geben Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Es wurde deutlich weniger über Comcast diskutiert als normal, und es ist auch eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Von den insgesamt 12 Analystenbewertungen für die Comcast-Aktie in den letzten zwölf Monaten sind 8 Bewertungen "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht". Im Durchschnitt erhält das Wertpapier daher eine "Gut"-Bewertung. Es liegen keine Analystenupdates zu Comcast aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten belaufen sich auf 50,3 USD, was bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (46,65 USD) ausgehend um 7,82 Prozent steigen könnte. Die daraus resultierende Empfehlung ist daher "Gut". Insgesamt erhält Comcast von den Analysten somit ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Comcast-Aktie liegt bei 7, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich zum RSI auf 25-Tage-Basis, der bei 36,51 liegt, ist Comcast hier weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Comcast.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Comcast-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 42,74 USD. Der letzte Schlusskurs (46,65 USD) weicht somit um +9,15 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (43,36 USD) über dem gleitenden Durchschnitt (+7,59 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Comcast-Aktie somit in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.