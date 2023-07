Comcast erwartet leichtes Umsatzplus für Q3: Aktionäre reagieren auf Prognose

Weitere Suchergebnisse zu "Comcast":

In nur 86 Tagen wird das amerikanische Unternehmen Comcast, mit Sitz in Philadelphia, seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal präsentieren. Dieses Ereignis sorgt bei Aktionären und Analysten gleichermaßen für Spannung. Denn aktuellen Datenanalysen zufolge wird ein leichter Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal erwartet. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 27,09 Mrd. EUR, nun rechnen Experten mit einem Plus von 0,50 Prozent auf 27,06 Mrd. EUR. Zudem wird erwartet, dass sich der bisherige Verlust um -4,20% verringern und auf -4,42 Mrd. EUR sinken wird.

Die langfristigen Prognosen für den Jahresumsatz sehen weniger positiv aus: Es wird erwartet, dass dieser um -1 Prozent fällt und der Gewinn um -0,30 Prozent auf 4,92 Mrd. EUR sinkt. Trotzdem bleibt der Gewinn weiterhin positiv und soll im Vergleich...