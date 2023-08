Comcast: Potenzial von +7,64% - Kursziel 44,23 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Comcast":

Die Comcast-Aktie wird derzeit laut Analysten falsch bewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel von 44,23 EUR. Dies würde eine Steigerung des Potenzials um +7,64% gegenüber dem aktuellen Kurs bedeuten.

• Comcast verzeichnete am 09.08.2023 einen Rückgang von -0,26%

• Das durchschnittliche Guru-Rating für Comcast bleibt bei 4,03

• Der Anteil der optimistischen Analysten beträgt etwa +59%

Obwohl die Aktie gestern am Finanzmarkt einen Rückgang von -0,26% aufwies und in den letzten fünf Handelstagen nur ein Plus von +0,24% erzielen konnte, scheint der Markt momentan relativ neutral zu sein.

14 Analytiker halten die Aktie für einen starken Kauf. Optimistisch sehen auch fünf weitere Experten eine Kaufempfehlung als angebracht an. Eine neutrale Bewertung geben hingegen 13 Fachleute ab.

Das neue Guru-Rating lautet “Guru-Rating...